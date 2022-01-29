Ростовский предприниматель нанес ущерб государству на 2,6 млн рублей

Ростов-на-Дону, 29 января. Ростовские полицейские задержали директора фирмы, который похитил 2,6 млн рублей, предоставив ложную декларацию по налогам. Как отметили в пресс-службе регионального МВД, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере был вскрыт после проверки фирмы сотрудниками областного УЭБ МВД. Оказалось, что 61-летний мужчина, занимавший пост директора организации по реализации металлопродукции, предоставил в налоговый орган декларацию, содержавшую заведомо ложные сведения о финансовых взаимоотношениях двух компаний. По этим документам мужчина возместил денежные средства своей компании из бюджета страны и нанес ущерб государству более чем на 2 600 000 рублей.

В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что по данным портала правовой статистики Генеральной прокураты РФ, Ростовская область заняла шестое место в десятке самых криминальных регионов страны. За прошлый год в регионе значительно увеличилось количество экономических преступлений.