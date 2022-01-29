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Полицейский спас двоих детей, провалившихся под лед в Ростовской области
Общество
Полицейский спас двоих детей, провалившихся под лед в Ростовской области
pixabay.com/PD  / 

Ростов-на-Дону, 29 января. Спасением двоих семилетних мальчиков завершилась зимняя рыбалка для капитана полиции Межмуниципального управления МВД Волгодонска Алексея Переверзева. Проезжая по мосту через реку Большая Куберле, он заметил в воде двоих детей и поспешил на помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в этот день у полицейского был выходной. Он поехал с родственником на рыбалку в Зимовниковский район. Заметив в воде двух мальчишек, страж правопорядка бросил автомобиль на мосту и побежал к воде. Дети пытались выбраться самостоятельно. Они цеплялись за хрупкую кромку тонкого льда, но тот постоянно ломался. Алексей нашел на берегу палку и передал ее ребятам, чтобы их не унесло течением. После он добрался до детей и аккуратно их вытащил.

Полицейский спас двоих детей, провалившихся под лед в Ростовской области
Пресс-служба МВД по Ростовской области / пресс-служба МВД по РО

В спасении детей принял участие и родственник полицейского. Он помог перенести ребят в автомобиль и отвезти домой. Дети рассказали, что катались на санках у реки, а потом решили поиграть на льду, не подозревая, что он такой тонкий. 

Ранее ФАН рассказывал, как ростовский пожарный спас бездомного кота. Сергей Лукьянов уже успел получить прозвище Эйс Вентура среди своих коллег в МЧС за то, что не раз выручал из беды кошек, собак и даже енотов. 

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ростовская область спасение детей провалились под лед МВД по РО
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