Полицейский спас двоих детей, провалившихся под лед в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 29 января. Спасением двоих семилетних мальчиков завершилась зимняя рыбалка для капитана полиции Межмуниципального управления МВД Волгодонска Алексея Переверзева. Проезжая по мосту через реку Большая Куберле, он заметил в воде двоих детей и поспешил на помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в этот день у полицейского был выходной. Он поехал с родственником на рыбалку в Зимовниковский район. Заметив в воде двух мальчишек, страж правопорядка бросил автомобиль на мосту и побежал к воде. Дети пытались выбраться самостоятельно. Они цеплялись за хрупкую кромку тонкого льда, но тот постоянно ломался. Алексей нашел на берегу палку и передал ее ребятам, чтобы их не унесло течением. После он добрался до детей и аккуратно их вытащил.

Пресс-служба МВД по Ростовской области / пресс-служба МВД по РО

В спасении детей принял участие и родственник полицейского. Он помог перенести ребят в автомобиль и отвезти домой. Дети рассказали, что катались на санках у реки, а потом решили поиграть на льду, не подозревая, что он такой тонкий.

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