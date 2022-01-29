Ростовская область вошла в десятку самых криминальных регионов России

Ростов-на-Дону, 29 января. Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по криминогенной обстановке в 2021 году. Такие данные опубликовал портал правовой статистики Генеральной прокураты РФ.

По итогам года, на территории Донского края совершено 58,5 тысячи преступлений, что обеспечило области шестое место в десятке самых криминальных регионов страны. Тройку лидеров возглавили Москва с 143,5 тысячами нарушений, Краснодарский край с показателем в 78,1 тысячу и Московская область с 73,7 тысячами преступлений.

Согласно статистическим данным, по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год ситуация в области изменилась в лучшую сторону. Однако в 2021 году значительно увеличилось количество экономических преступлений.

Ранее ФАН рассказывал, как одиннадцать человек были задержаны донскими оперативниками по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом. По данным регионального МВД, от действий преступной группы пострадали более 600 жителей области.