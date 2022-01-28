Ростовские чиновники ввели режим ЧС в аварийной пятиэтажке

Власти Ростова объявили по дому, расположенному в переулке Кривошлыковском, 4, чрезвычайное положение. Они попросили жильцов срочно покинуть квартиры, в ином случае власти города пригрозили заварить входные двери нескольких подъездов.

Ночной визит

Представители администрации Пролетарского района, заручившись поддержкой полиции, навестили жильцов дома поздно вечером. Причиной, как пояснили сами чиновники, стала угроза внезапного обрушения здания. По словам жильцов, визитеры стучались в двери квартир, призывали всех выйти на улицу и уверяли, что дом вот-вот рухнет.

«К нам приехал Андрей Рыбаков, заместитель главы администрации Пролетарского района города, с ним были полицейские, директор управления ЖКХ и, скорее всего, представители маневренного фонда. Никто из них не представился. Как обозначили сами чиновники, главная цель визита — наше выселение. Нам так и сказали, что наш дом признан аварийным и есть распоряжение, что по дому введен режим ЧС. Когда мы попросили показать это распоряжение или какой-нибудь другой документ о введении по дому режима чрезвычайной ситуации, нам ответили, что такой бумаги у них с собой нет, нам его скинут по электронной почте», — рассказывает жительница дома Ирина Шулевская.

За несколько дней до этого во втором подъезде, по которому проходит трещина, городскими коммунальщиками была организована очередная проверка. Как пояснили жители дома, проверяющие грубили, отказывались представляться и запугивали отключением газа и света, так как, по их мнению, это единственный способ обезопасить людей от возможной внезапной трагедии.

Федеральное агентство новостей /

Один из жильцов, в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что специалисты, делающие замеры контрольных маяков по трещине, пользовались обычной канцелярской линейкой. По мнению независимых экспертов из НИИ «Строительные технологии» НПИ имени Платова, подобные инструменты при измерении в расхождениях маячков просто недопустимы.

«Любой маяк по трещине должен быть с двумя дюбелями. Бывают случаи, когда контрольку приклеивают, но тогда она должна быть зафиксирована намертво. Измерять расхождения принято только штангенциркулем, чтобы на маяк была поверка. Измерения линейкой ни в коем случае проводить нельзя. Все расширения должны быть зафиксированы в журнале. Причем замеры необходимо проводить каждый месяц: показатели ежемесячных измерений записываются в журнал и соотносятся с первоначальными показателями на момент установки маяка», — рассказал эксперт НИИ Виталий Субботин.

Благими намерениями

По словам сотрудников районной администрации, режим ЧС по дому введен с 18:00 27 января. Теперь жителям необходимо задуматься о срочном переселении, иначе, для их же безопасности, к ним могут быть применены особые меры.

Для переселения жильцам предлагают на выбор несколько домов в донской столице. Каждый из них входит в маневренный фонд города. Эти дома уже сегодня готовы принять переселенцев с переулка Кривошлыковского, на каждого человека будет выделено по шесть квадратных метров. Куда людям складывать весь свой скарб, нажитый за десятки лет, чиновники не уточняют. Главная их цель — обезопасить людей.

«Администрация хочет прийти к нам и запаять входные двери, отключить газ и свет. Их основание непонятно. Нам не предоставили ничего. Мы собственники помещений, а с нами так поступают. В доме живут и маленькие дети, и пенсионеры. Но никого это не волнует. Нас вынуждают перейти в коммуналки маневренного фонда. Независимые эксперты говорят, что достаточно укрепить в доме лестничные марши — это обойдется гораздо дешевле, чем капитальный ремонт всего дома, но, опять же, ничего не делается. Проблема в том, что нам даже не предлагают компенсации», — делится с ФАН одна из жительниц проблемного дома.

Действительно, по компенсациям во время ночного визита не звучало никакой конкретики. Зато во время одного из судебных заседаний по дому (в преддверии новогодних праздников) жителям предложили собрать на капитальный ремонт сумму в 100 млн рублей, об этом ФАН сообщал ранее. Но, по всей видимости, сейчас правила игры изменились.

В настоящее время жильцы написали новые обращения и жалобы во все инстанции, включая федеральные, однако ответов еще не последовало.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Стоит напомнить, что жители пятиэтажки прошли не один суд. После длительных разбирательств в декабре 2020 года суд наложил обеспечительные меры и вынес запрет городской администрации совершать любые действия, направленные на изъятие как земли, так и собственности. Но в конце 2021 года суд снова встал на сторону городских властей.

Сегодня во второй половине дня на сайте городской администрации за подписью главы появился документ, в котором сказано, что принимая во внимание заключение судебной строительно-технической экспертизы, в связи с исчерпанием ресурсов несущих конструкций многоквартирного жилого дома по адресу Ростов-на-Дону, переулок Кривошлыковский, 4, сопровождающимся активной динамикой расхождения трещин, угрозой внезапного обрушения стеновых панелей, лестничных площадок и маршей, плит карниза и перекрытий здания, в целях исключения угрозы жизни и здоровью людей — ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 18 часов 00 минут 27 января 2022 года до завершения мероприятий по приведению многоквартирного жилого дома в безопасное состояние. Установить местный уровень реагирования. Зоной чрезвычайной ситуации считать территорию многоквартирного жилого дома.

ФАН будет следить за развитием событий.