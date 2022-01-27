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Багаевский гидроузел планируется сдать в 2024 году
Общество
Багаевский гидроузел планируется сдать в 2024 году
morflot.ru  /  Федеральное агентство морского и речного транспорта

Ростов-на-Дону, 27 января. Сроки завершения строительства Багаевского гидроузла обозначил губернатор Ростовской области во время встречи с представителями региональных СМИ. Как отметил Василий Голубев, сдать объект планируется в 2024 году.

Глава региона пояснил, что несмотря на задержку, которая возникла при проведении конкурса, работы уже идут. Причем в ближайшие два года областное правительство ждет от подрядчиков основательных подвижек в этом вопросе.

«Мы надеемся, что так и будет, ведь Багаевский узел затрагивает шесть отраслей экономики. Он направлен не только на оздоровление реки Дон, но и решает вопросы федерального уровня - обеспечивает качественное судоходство, а также создает возможность для продолжения работ по развитию рыбохозяйственного комплекса. На уровне регионального правительства появление такого объекта поднимает вопросы, связанные с возрождением и реконструкцией наших рыбохозяйственных комплексов, расположенных на реке Дон. Сдача гидроузла даст возможность для динамичного развития нашего рыбоводства», — рассказал губернатор.

Летом 2021 года правительство РФ распорядилось направить на оздоровление реки Дон 100 млрд рублей несколькими траншами до 2030 года. В документ вошло 22 инициативы, он размещен на сайте Правительства. Одной из главных задач стало сооружение Багаевского гидроузла, который позволит экономно относиться к водным ресурсам и обеспечит водой Новочеркасскую ГРЭС. Стоимость только этого проекта составляет 29 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщал, что академик РАН Геннадий Матишов назвал строительство Багаевского гидроузла «ошибкой». По мнению одного из самых авторитетных океанологов мира, в условиях маловодья плотина воды не прибавит, Дон и так уже обмелел дальше некуда.

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ростовская область голубев багаевский гидроузел
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