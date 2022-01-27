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Взносы на капитальный ремонт в Ростовской области возрастут в два раза
Общество
Взносы на капитальный ремонт в Ростовской области возрастут в два раза
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Ростов-на-Дону, 27 января. Повышение размера взноса на капитальный ремонт неизбежно и в текущем году он возрастет в два раза. Об этом во время встречи с представителями региональных СМИ сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что на протяжении трех лет тариф составлял 9,92 рубля за квадратный метр, однако никто из жителей области тогда не говорил о том, что он самый низкий в округе. Сегодня сложилась иная ситуация.

«Более трех лет мы не меняли тариф. Если мы примем новый, то он также будет неизменным на протяжении трех лет. Если мы будем продолжать работать по старым тарифам, то наши возможности в ремонте домов значительно сократятся. В 2020 году мы на два месяца освобождали людей от уплаты за капитальный ремонт, в результате чего фонд потерял 600 млн рублей», — сказал губернатор.

По словам Василия Голубева, главная задача выполнить тот график капитального ремонта, который существует сегодня с минимальной нагрузкой для населения. Что касается тарифа, который будет использоваться после всех корректировок, то он увеличится в два раза, но его размер не превысит 20 рублей за квадратный метр.

Ранее ФАН сообщал, что с 2022 года взнос за капитальный ремонт в Ростовской области может увеличиться в несколько раз. Эту информацию озвучил директор «Фонда капитального ремонта» региона Владислав Крюков во время пресс-конференции.

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ростовская область повышение тарифов фонд капитального ремонта тарифы за капремонт
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