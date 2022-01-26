Главного инженера таганрогского водоканала осудят за гибель 12 человек на очистных сооружениях

Ростов-на-Дону, 26 января. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях Таганрога в поселке Дмитриадовка. За трагедию ответит бывший главный инженер водоканала Юрий Поляков.

Как сообщили в ведомстве, он не выдал сотрудникам предприятия средства индивидуальной защиты и не проконтролировал выполнение работ при замене задвижки в канализационном коллекторе, что повлекло гибель людей. В настоящее время уголовное дело передано в суд Неклиновского района Ростовской области. В случае доказательства вины бывшего главного инженера ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

ЧП федерального масштаба произошло 21 мая 2021 года на очистных сооружениях таганрогского водоканала в поселке Дмитриадовка. При смене заглушки в канализационном коллекторе пострадали 18 человек, 12 из которых скончались. Корреспондент ФАН побывал на месте аварии и составил полную хронологию событий.