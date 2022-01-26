Ростовский Эйс Вентура снова спасет животных

Ростов-на-Дону, 26 января. Ростовский пожарный Сергей Лукьянов уже успел получить прозвище Эйс Вентура среди своих коллег в МЧС. Ему не раз приходилось выручать из беды кошек, собак и даже енотов. Теперь к нему часто с личными просьбами обращаются зоозащитники. Так случилось и в этот раз.

пресс-служба МЧС по Ростовской области /

Спасателей вызвал неравнодушный ростовчанин, который увидел на одном из деревьев в Парке революции кота. Пушистый сидел на кроне дерева, жалобно мяукал, а над ним кружили вороны, пытаясь его клюнуть. Мужчина обратился в администрацию парка, но те сказали, что такой высокой лестницы нет, да и сам кот обязательно спустится через какое-то время.

пресс-служба МЧС по Ростовской области /

К вечеру ростовчанин снова отправился к дереву, но оказалось, что кот залез еще выше, а его крик уже раздается на весь парк. Когда пошли вторые сутки, ростовчанин решил спасать зверя и вызвал спасателей. Операция по вызволению развернулась сегодня утром.

Сергей Лукьянов пребывал в отпуске, но услышав, что необходимо спасать кота, собрался и пошел на работу. Когда расчет прибыл на место, оказалось, что длинной, трехколенной пожарной лестницы недостаточно.

пресс-служба МЧС по Ростовской области /

Спасатель пояснил, что на призывы кот не реагировал, он намертво вцепился в дерево и никак не хотел его отпускать. Тогда сотрудники регионального МЧС нашли единственное решение: вооружиться бензопилой и спилить ветку, на которой сидел кот. Внизу к этому времени собравшиеся зоозащитники уже растянули одеяло.

пресс-служба МЧС по Ростовской области /

За считанные секунды животное оказалось внизу. Кот был напуган, а его усы обледенели. Местные жители завернули его и унесли домой, чтобы отогреть и накормить.

пресс-служба МЧС по Ростовской области /

Ранее ФАН рассказывал, как бездомный кот оказался заперт в автомобильном боксе. Дети услышали мяуканье животного и подкармливали его через отверстие между стенами. Котенка удалось выманить — на помощь пришел владелец соседнего бокса. После спасения питомец нашел себе новый дом.