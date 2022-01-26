В Ростове-на-Дону могут ужесточить коронавирусные ограничения

Ростов-на-Дону, 26 января. В донской столице могут ужесточить коронавирусные ограничения. Об этом сообщает портал donnews, ссылаясь на документ, который появился в распоряжении редакции.

Согласно предписанию главного санитарного врача региона, необходимо ужесточить контроль и усилить действующие меры в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. Как отмечается в сообщении, на долю Ростова-на-Дону приходиться 36,8% из числа выявленных зараженных в регионе. Санитарный врач призывает усилить контроль масочного режима и обратить особое внимание на контроль допуска граждан на объекты по QR-кодам.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовскую область поступила первая партия вакцины для детей и подростков от COVID-19. Ей будут прививать несовершеннолетних от 12 до 17 лет в два этапа на добровольной основе.