В Ростовскую область завезли первую партию вакцины от коронавируса для детей

Ростов-на-Дону, 26 января. Первая партия вакцины для детей и подростков от COVID-19 поступила в Ростовскую область. Как сообщили в управлении информационной политики региона, ей будут прививать несовершеннолетних от 12 до 17 лет включительно.

В сообщении также отметили, что вакцинация детей «Спутником М» будет проходить в два этапа на добровольной основе. Для получения прививки необходимо предоставить письменное заявление и добровольное согласие родителей детей от 12 до 14 лет. Подростки от 15 до 17 лет согласие будут подписывать самостоятельно.

В настоящее время регион получил 2400 доз вакцины. Она будет распределена по городам и районам области региональным Минздравом.

Ранее ФАН рассказывал, что в Ростовской области полностью закрыли семь школ. Причиной стало распространение коронавируса среди учащихся средних образовательных учреждений. Остановлена работа школ в Неклиновском, Ремонтненском и Мясниковском районах. В 150 школах закрыты более 330 классов и 32 группы в детских садах.