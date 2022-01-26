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Годовой доход пяти ростовских вузов превысил 16 млрд рублей
Общество
Годовой доход пяти ростовских вузов превысил 16 млрд рублей
пресс-служба ЮФУ  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 26 января. Российский технологический университет посчитал годовую выручку российских вузов и среднюю заработную плату сотрудников. Согласно исследованию, выручка пяти высших учебных заведений донской столицы превысила 16 млрд рублей.

Возглавил пятерку лидеров южный Федеральный университет. За минувший год доход вуза составил 6,2 млрд рублей. На втором месте расположился донской государственный технический университет с доходом в 4,2 млрд рублей. Третье место занял ростовский медицинский с доходом в 3,5 млрд. Четвертое и пятое место поделили РГУПС и РГЭА с доходами в 1,3 и 1 млрд рублей соответственно.

Ранее ФАН рассказывал, как преодолеть стресс студентам во время сессии. В преддверии Дня студента своими наработками поделилась психолог Южного Федерального университета Наталья Коваленко. По мнению специалиста, учащиеся ВУЗов испытывают сильный стресс, особенно в зимний период.

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