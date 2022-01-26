Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 09:26
09:25
Политика
Кадыров заявил, что не видит себя на посту федерального чиновника
09:23
Общество
Доктор Мясников заявил, что боль в руке или отек могут быть признаками рака
09:23
Общество
Полицейские помогли спасти жизнь четырехлетней девочке в Омске
09:21
Общество
Ученые Кашанского университета рекомендовали есть чеснок для снижения уровня сахара
09:21
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали в Кемеровской области
09:20
Политика
Они будут провоцировать: политолог Савин объяснил, что готовит НАТО
09:19
Армия
Военнослужащие РВСН проводят учения с применением комплексов «Ярс» в Ивановской области
09:18
Общество
Минздрав России подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого коронавируса
09:15
Армия
Выход боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ на учения в Баренцево море попал на видео
09:15
Шоу-бизнес
Отравился трупным ядом на вечеринке в морге: 5 невероятных фактов о Стасе Барецком
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жителя Воронежской области сняли в рейса в ростовском аэропорту за дебош
Происшествия
Жителя Воронежской области сняли в рейса в ростовском аэропорту за дебош
Политика сегодня  /  Алиса Денисова

Ростов-на-Дону. 26 января. Ростовские полицейские сняли с рейса «Ростов-на-Дону — Шарм-эль-Шейх» пьяного дебошира. Мужчина отказывался надеть маску, ругался и выпивал. Подробности инцидента сообщили в УТ МВД России по СКФО.

В управлении пояснили, в связи с дебошем на борту, капитану судна пришлось вернуть самолет с взлетной полосы на стоянку. Причиной стало неадекватное поведение ранее судимого, 41-летнего жителя Воронежской области, который ругался, выпивал и не реагировал на замечания членов экипажа, которые и вызвали полицию.

Стражи правопорядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть. В его отношении были оставлены протоколы по трем статьям об административных нарушениях. 

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали в аэропорту Платов продавца ПЦР-тестов с поддельным паспортом. Мужчина пытался скрыться от правосудия, но ему это не удалось.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жителя Воронежской области сняли в рейса в ростовском аэропорту за дебош
ростов-на-дону дебошир аэропорт платов
Комментировать