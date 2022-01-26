Жителя Воронежской области сняли в рейса в ростовском аэропорту за дебош

Ростов-на-Дону. 26 января. Ростовские полицейские сняли с рейса «Ростов-на-Дону — Шарм-эль-Шейх» пьяного дебошира. Мужчина отказывался надеть маску, ругался и выпивал. Подробности инцидента сообщили в УТ МВД России по СКФО.

В управлении пояснили, в связи с дебошем на борту, капитану судна пришлось вернуть самолет с взлетной полосы на стоянку. Причиной стало неадекватное поведение ранее судимого, 41-летнего жителя Воронежской области, который ругался, выпивал и не реагировал на замечания членов экипажа, которые и вызвали полицию.

Стражи правопорядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть. В его отношении были оставлены протоколы по трем статьям об административных нарушениях.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали в аэропорту Платов продавца ПЦР-тестов с поддельным паспортом. Мужчина пытался скрыться от правосудия, но ему это не удалось.