Ломать не строить: губернатор Голубев призвал мэрию остановить снос старинных домов в Ростове

Представители региональных общественных организаций и СМИ не раз поднимали вопрос о сохранении зданий в исторической части Ростова-на-Дону. На фоне регулярных сносов и периодических пожаров, которыми были охвачены с начала января многие старинные дома, он стал еще более актуален. Накануне об облике старого Ростова заговорили в областном правительстве. Чиновники приняли участие в рабочей поездке по объектам культурного наследия донской столицы и заслушали доклады представителей городской администрации.

О чем говорят чиновники?

В процессе поездки глава региона Василий Голубев побывал на нескольких объектах. Первым из них стал доходный дом наследников В.Р. Максимова, известного многим как «Дом с ангелами», на Московской улице, 72. Здание было построено в XIX веке, долгое время его украшали деревянные витражи и различная лепнина. Однако со временем дом признали аварийным и расселили. Как сообщали региональные СМИ, за это время в доме исчезли старинные кованые ворота, кованые перила дореволюционной эпохи и многое другое.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал губернатору о работах по реконструкции дома. По его словам, проектно-сметная документация будет готова в первом полугодии 2023 года. Уже заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации. Логвиненко напомнил, что в «Доме с ангелами» возможно размещение музея Ростова-на-Дону.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

Губернатор посетил и «Дом Шапошникова», расположенный на Социалистической улице, 77. В конце лета прошлого года город приступил к его реставрации. Как отметили городские чиновники — готовность объекта составляет почти 50%.

Голубев лично ознакомился с ходом работ по восстановлению фасадов и интерьеров зданий. Он подчеркнул, что многие из горожан очень ждут реставрацию доходного дома наследников В.Р. Максимова, так как это одно из красивейших зданий Ростова с очень богатой историей, которое прекрасно подойдет для городского музея.

«Важно вести работу по восстановлению объектов культурного наследия на системной основе. Объекты культурного наследия в Ростове должны получить новую жизнь», — заявил глава региона.

Вопрос о сохранении исторической застройки донской столицы был также поднят во время совещания в областном правительстве. По мнению региональных властей, многие из зданий, приготовленных к сносу, можно восстановить. С такими предложениями выступили первый замгубернатора Игорь Гуськов и главный архитектор региона Игорь Далаксакуашвили. По их мнению, администрация радикально подходит к изменению городского облика, который ставит под вопрос сохранение исторического и архитектурного наследия.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

Как отметил главный архитектор области, если здание расселено по причине аварийности, не грозит обрушением и имеет ценность с точки зрения архитектуры, его нужно восстановить. Идею поддержал и глава региона Василий Голубев. Он и призвал чиновников не торопиться со сносом старинных домов, а находить решения.

Буквально две недели назад сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко заявил о планах снести все аварийные здания в Ленинском районе города в текущем году. Как отмечал градоначальник, «старой рухляди», где обитают бомжи и постоянно случаются пожары, в городе быть не должно.

Куда же смотрят общественники?

ФАН уже не раз сообщал о проблеме сохранения архитектурного облика донской столицы и о глобальной застройке, которая угрожает облику города. В конце прошлого года городскую общественность взбудоражила новость о сносе дома по переулку Семашко. Тогда общественные организации, которым не безразлична судьба старинных зданий, организовали флешмоб, чтобы привлечь внимание администрации и горожан. Но это никак не повлияло на решение, принятое в мэрии.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

Недавно представители общественной организации «Мой фасад» заявили, что новый генплан города может стать полем для бесконечных манипуляций. По их мнению, несмотря на массовые возражения жителей и независимых специалистов, в генплан Ростова городская дума внесла изменения, которые администрация приняла через публичные слушания.

«Теперь в центре города узаконены повышение плотности застройки, уменьшение площади зеленых общественных пространств, увеличение транспортной нагрузки, снижение доступности спортивных и, что характерно, новых социальных объектов», — поделились с ФАН урбанисты.

Однако далеко не все разделяют подобный взгляд. По мнению председателя регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, основная проблема кроется в границах охранных зон.

«Идея, предложенная президентом РФ в 2016 году, дала надежду, что с историческими центрами городов удастся навести порядок. Где-то защитные и охранные зоны заработали, а где-то — нет. Принято считать, что локальные зоны после их принятия отменяют защитные. То есть защитная зона — это 100 метров вокруг памятника, а локальная — должна в соответствии с местом определить, в какую сторону она больше, а в какую — меньше. Проблема существовала и существует, ее можно решить, если принять нормальные локальные зоны при сохранении защитных», — поделился Александр Кожин.

Можно предположить, что недавнее совещание главы региона Василия Голубева с участием сити-менеджера Алексея Логвиненко и архитекторов показало, как здоровые идеи президента РФ получили в регионах и некоторых городах нашей страны своеобразное преломление не в пользу памятников архитектуры.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

О чем молчат горожане?

Пока чиновники решали судьбу старинных домов, которые не так давно пополнили список аварийных строений, в некоторых центральных дворах донской столицы шел снос аварийных зданий и зачистка территории под строительство новых ЖК.

В редакцию ФАН обратились ростовчане, проживающие в доме по Пушкинской улице, 93. К слову, живут они в объекте культурного наследия. Буквально в 20 метрах от окон полным ходом идет снос старинного дома, не так давно признанного аварийным.

Председатель инициативной группы Руслан Пухнюк рассказывает, что идет расчистка под строительство ЖК «Пушкинский», причем стены соседних домов при работах часто задевает экскаватор. На замечания жителей строители просто не реагируют.

«Это соседний с нами дом. Получилось, что там выкупили все, вплоть до сквозного пролета между Горького и Пушкинской, и в этом пятне начали расчистку. Пятно окружено кольцом построенных зданий, среди которых несколько объектов культурного наследия. С одной стороны двухэтажные строения и с другой. Несколько раз мы вызывали полицию и поднимали документы. Согласно документации, застройщик может использовать только 40% своего пятна, но почему-то они используют все 90%, нарушая границы не только своего участка, но и всех соседних, причиняя жителям ближайших домов реальные неудобства. Нет банальных ограждений и всего остального, что должно выделять настоящую стройку. Удивительно, но если мы сами начинаем делать ремонт в своем доме, то к нам могут прийти и провести определенные беседы вплоть до возбуждения уголовного дела. Но почему-то на такие вещи, которые вытворяет этот застройщик, никто не обращает внимания», — делится активист.

Жильцы пояснили, что строительство, безусловно, никто не остановит, так как все квартиры уже проданы до начала рытья котлована. Однако они уверены, что порядочные чиновники способны навести порядок и призвать застройщика соблюдать хоть какие-то положенные меры и не задевать при сносе соседние дома.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

Безусловно, тема сноса аварийных домов в донской столице еще не раз покажет себя с разных сторон. Однако внимание общественности и журналистов уже сыграли свою роль в том, что ростовскую мэрию попросили повременить со сносом аварийных домов и призвали к реставрации старых строений, чтобы южный город как можно дольше сохранял свой уникальный колорит и свойственную ему атмосферу.