Правительство Ростовской области набирает волонтеров из-за распространения коронавируса в регионе

Ростов-на-Дону, 25 января. Количество волонтеров на Дону может увеличиться в разы из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении информационной политики региона.

Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе» реализуется на территории области с 2020 года. Волонтерская работа организована по нескольким направлениям, включая оказание помощи центру оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

Как пояснил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин, рост случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди жителей региона увеличил число обращений в колл-центры.

«Принято решение о формировании резерва операторов из числа добровольцев, среди которых представители некоммерческих организаций и общественных движений, включая движения «Молодежка «ОНФ» и «Волонтеры-Медики», а также студенческое сообщество», — отметил Александр Никиточкин.

Новобранцев обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты, всеми необходимыми сервисами и засчитать в электронную книжку волонтера время, потраченное на добровольную деятельность.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области закрывают школы и детские сады. Причиной стало распространение коронавируса среди учащихся средних образовательных учреждений. По словам главного санврача региона, уже приостановлена работа школ в Неклиновском, Ремонтненском и Мясниковском районах.