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Телефонный мошенник похитил у ростовчанки три миллиона рублей
Происшествия
Телефонный мошенник похитил у ростовчанки три миллиона рублей
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 25 января. После телефонного разговора с неизвестным, с банковского счета жительницы Ростова-на-Дону пропало три миллиона рублей. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил о сомнительных операциях, предложив помощь.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области, звонивший предложил совершить ряд действий, чтобы обезопасить денежные средства. После совершения этих операций женщина получила уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила более трех миллионов рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

Ранее ФАН рассказывал, как профессор РГГУ лишился квартиры после телефонного разговора с мошенниками. Мужчине позвонили якобы сотрудники Центробанка и сообщили, что с его счетами проводятся сомнительные операции. Злоумышленники убедили мужчину довериться им и предложили перевести все сбережения на «безопасный счет».

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