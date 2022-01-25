Пятеро жителей Ростовской области отправятся на скамью подсудимых за похищение человека

Ростов-на-Дону, 25 января. Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Ростовской области, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве. Подробности дела раскрыли в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору, встретились с жителем поселка Синегорский Белокалитвенского района Ростовской области, избили его и, угрожая ножом, вывезли за пределы населенного пункта. Там издевательства продолжились, после чего мужчина согласился передать похитителям свое имущество и деньги. Получив согласие, злоумышленники его отпустили. Мужчина обратился в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий все подозреваемые были задержаны.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального Следственного комитета, при обыске домов злоумышленников были обнаружены наркотические средства, две осколочные гранаты и боевые патроны. В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН сообщал, что трое мужчин предстанут перед судом за похищение человека в Подмосковье. Обвиняемые напали на человека в городе Долгопрудный. Они ударили его колюще-режущим предметом, насильно затащили в автомобиль и запросили три миллиона рублей в качестве выкупа.