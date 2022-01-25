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Пенсионерка заживо сгорела при пожаре в частном доме в Ростовской области
Происшествия
Пенсионерка заживо сгорела при пожаре в частном доме в Ростовской области
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Ростов-на-Дону, 25 января. Накануне в Миллеровском районе Ростовской области во время пожара в частном домовладении погибла женщина. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в частном доме в слободе Нижнекамышинка на площади 70 квадратных метров. На борьбу с огнем было направлено восемь человек личного состава и две единицы техники. Возгорание удалось побороть в считанные минуты. После того как огонь был потушен, пожарные обнаружили тело женщины 1949 года рождения. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.

Ранее ФАН рассказывал о пожаре на специализированном судне, расположенном на территории судостроительного завода «Моряк» в Ростове-на-Дону. Корабль стоял отдельно и угрозы распространения огня не было. Жертв и пострадавших нет.

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