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В Ростовской области из-за коронавируса закрывают школы и детские сады
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса закрывают школы и детские сады
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 25 января. В Ростовской области полностью закрыли семь школ. Причиной стало распространение коронавируса среди учащихся средних образовательных учреждений. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По словам главного санитарного врача области, уже приостановлена работа школ в Неклиновском, Ремонтненском и Мясниковском районах. Также введены и частичные ограничения. В 150 школах закрыты более 330 классов и 32 группы в детских садах.

Евгений Ковалев отмечает, что ситуация с распространением коронавируса среди детей в образовательных учреждениях ухудшается, поэтому не исключен точечный переход учебного процесса на дистанционное обучение.

В настоящее время коечный фонд региона заполнен на 71%, при необходимости будут развернуты дополнительные места. Специалистами Роспотребнадзора подготовлены предложения по возможным ограничениям, которые рассмотрят в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области уже несколько дней подряд фиксируются новые рекорды по выявлению заболевших. За последние три дня рост количества инфицированных отмечался во всех возрастных группах.

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