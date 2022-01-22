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Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП в Ростовской области, появились фото
Происшествия
Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП в Ростовской области, появились фото
отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 января. На автодороге Волгоград — Каменск произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое пострадали. Подробности аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Волгоград — Каменск
отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В ведомстве отметили, что ДТП произошло около трех часов дня. Водитель автомобиля SsangYong Actyon допустил выезд на встречную полосу через сплошную и столкнулся с Renault Logan. В результате аварии пассажирка Renault погибла на месте происшествия. Водитель и еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В ГИБДД уточнили, что все пассажиры автомобиля Renault Logan были пристегнуты ремнями безопасности.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Волгоград — Каменск
отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как бетонная балка раздавила грузовик на трассе в Ростовской области. Авария произошла в тот момент, когда водитель автомобиля MAN остановился на светофоре. Балка съехала с полуприцепа прямо на кабину грузовика. Водитель длинномера чудом остался жив.

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