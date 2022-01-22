Пенсионер из Таганрога переехал 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ростов-на-Дону, 22 января. Накануне в Таганроге на улице Дзержинского легковой автомобиль сбил 15-летнюю девушку-подростка, которая переходила дорогу. С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами шейных отделов позвонков потерпевшую доставили в больницу.

Как пояснили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, за рулем автомобиля Volkswagen Polo находился 65-летний водитель. В момент наезда на пешехода его автомобиль двигался по двусторонней улице, имеющей четыре полосы. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ, водителю вынесено постановление по статье 12.18 КоАП РФ.

Ранее ФАН рассказывал, как на 949-м километре автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области автомобиль сбил водителей, попавших в ДТП, во время осмотра повреждений своих машин. В результате аварии стоящую машину откинуло на другую полосу, а один из водителей погиб на месте.