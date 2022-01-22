Ростовская область ставит новые рекорды по количеству зараженных коронавирусом

Ростов-на-Дону, 22 января. Новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусной инфекцией зафиксировали в Ростовской области. По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки было выявлено 838 инфицированных.

Согласно официальной статистике, этот показатель свидетельствует об абсолютном максимуме числа зараженных в сутки на территории области с начала пандемии. В результате нарастающим итогом количество заразившихся в регионе уже достигает 203 386 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 4 840 человек, а коэффициент распространения инфекции повышается до 1,5 единиц.

Также как и в предыдущие сутки новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах области. В лидерах по количеству заболевших по-прежнему остаются Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск и Шахты.

В настоящее время лечение в стационарах получают 2 039 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 9 947 жителей Ростовской области.

Ранее ФАН сообщал, что глава региона Василий Голубев поручил руководителю ростовского УФАС урегулировать цены на ПЦР-тесты и не допустить скачка цен на подобные услуги.