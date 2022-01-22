Грабитель изрезал девушке лицо в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 января. Грабитель напал на 20-летнюю жительницу города Каменск-Шахтинский — мужчина нанес пострадавшей несколько ножевых ранений в области лица и шеи. Как сообщили в пресс-службе областного МВД, на поимку преступника были брошены все силы. Уже через несколько часов после преступления он был задержан правоохранителями.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел минувшей ночью. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия сразу, как в МО МВД России «Каменский» поступило сообщение о нападении. Пока пострадавшей оказывали медицинскую помощь, сотрудники составили ориентировку с приметами преступника и передали ее патрулирующим нарядам. Через короткий промежуток времени грабитель был задержан.

«Сотрудники полиции задержали 34-летнего раннее судимого за разбой жителя Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, выпивший мужчина увидел на безлюдной улице девушку и решил на нее напасть. Подставив к горлу нож, он заставил отдать ему некоторые вещи. Жертва стала сопротивляться и попыталась вырваться. В результате чего злоумышленник нанес ей несколько резанных ран в области шеи и лица. Тем не менее девушке удалось сбежать и позвонить в полицию. В настоящее время потерпевшая госпитализирована», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального МВД.

В полиции также отметили, что во время обыска у подозреваемого были изъяты некоторые личные вещи, принадлежащие потерпевшей. В настоящее время злоумышленник находится в территориальном отделе МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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