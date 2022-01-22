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Молодая пара насмерть отравилась угарным газом в гараже в Таганроге

Происшествия
Молодая пара насмерть отравилась угарным газом в гараже в Таганроге
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Ростов-на-Дону, 22 января. Молодая пара из Таганрога насмерть отравилась угарным газом в гараже. Когда прибыла карета скорой помощи, молодые люди были уже мертвы. Трагедия произошла на улице Фадеева в ночь на 22 января. 

Как сообщил портал donday.ru, погибшие находились в помещении с другом, который и вызвал скорую. Однако спасти 23-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека не удалось. Оба скончались до прибытия скорой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, друзья отдыхали в закрытом гараже при работающем автомобиле. 

Ранее ФАН рассказывал, как тела четырех молодых людей обнаружили в заведенной машине ВАЗ-2112, находящейся в гараже. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

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Все новости / Происшествия / Молодая пара насмерть отравилась угарным газом в гараже в Таганроге
таганрог ростовская область смерть в гараже отравились угарным газом
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