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Коммунальная авария оставила десятки домов в Ростове-на-Дону без тепла
Происшествия
Коммунальная авария оставила десятки домов в Ростове-на-Дону без тепла
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 21 января. Порыв трубопровода транзитной тепловой сети по улице 2-й Краснодарской оставил без отопления сотни ростовчан, проживающих в Западном микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поломку устранят к следующему утру.

В настоящее время на месте порыва работают две аварийные бригады в составе 9 человек и 7 единиц специальной техники. Специалисты приступили к отключению аварийного участка и переключению потребителей на теплоснабжение по временной схеме.

«На время работ, параметры теплоснабжения в части Западного жилого массива будут снижены. Контроль за ходом работ по устранению аварийной ситуации осуществляют заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов», — пояснили в пресс-службе ростовской мэрии.

Ранее ФАН рассказывал, как представители общественной организации «Темерник-Су» просили ростовские власти разобраться с прорывом канализации, стоки которой попадают в реку. По словам активистов, прорыв произошел в районе армянской церкви Сурб-Хач.

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