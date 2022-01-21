Группа мошенников задержана за махинации с маткапиталом в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 21 января. Одиннадцать человек были задержаны донскими оперативниками по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, услугой злоумышленников воспользовались более 600 жителей области.

Сотрудниками управления экономической безопасности МВД России по Ростовской области было установлено, что с 2011 года подозреваемые организовали в регионе работу трех кредитно-потребительских кооперативов. В рекламных объявлениях своих организаций они обещали помочь с реализацией средств материнского капитала. Однако главной целью, по версии следствия, было незаконное получение бюджетных средств под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья.

«Деньги, которые были оформлены как кредиты, обратившимся гражданам не выдавались. Вместо этого участники организованной группы по фиктивным заемным документам получали в подразделениях пенсионного фонда средства материнского капитала, большую часть которых забирали себе, а остальное отдавали клиентам», — пояснили в пресс-службе ведомства.

За время работы над этим делом, ростовские оперативники провели 51 обыск по местам жительства и офисов фигурантов. Были изъяты документация, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц. По предварительным данным, причиненный ущерб от деятельности преступной группы превысил 150 млн рублей.

В настоящее время десять задержанных заключены под стражу. Один человек находится под домашним арестом. По делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, способных раскрыть все эпизоды противоправной деятельности.

Ранее ФАН сообщал, что 39-летнего жителя донской столицы подозревают в даче взятки судебному приставу. Подозреваемый передал 40 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю с просьбой прекратить исполнительное производство и снять ограничения на выезд из Российской Федерации. Однако незаконные действия ростовчанина пресекли сотрудники ростовского ОЭБ и ПК УМВД.