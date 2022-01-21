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Штраф за невыдачу бесплатных лекарств от коронавируса получила одна из больниц в Ростовской области
Общество
Штраф за невыдачу бесплатных лекарств от коронавируса получила одна из больниц в Ростовской области
unsplash.com  /  Christine Sandu

Ростов-на-Дону, 21 января. Больницу Песчанокопского района Ростовской области оштрафовали на 75 тысяч рулей за отсутствие соответствующего лечения и невыдачу бесплатных лекарств от коронавируса многодетной семье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росздравнадзора.

Как отметили в ведомстве, все члены семьи заболели новой коронавирусной инфекцией. В районной больнице им не назначили соответствующее рекомендациям Минздрава РФ лечение и не выдали бесплатные лекарственные препараты. В результате районный суд признал медицинское учреждение виновным и назначил выплату штрафа в размере 75 тысяч рублей.

С жалобой на действия медиков многодетная семья обратилась на горячую линию Росздравнадзора. После чего пациентам предоставили все необходимые лекарства, а в отношении больницы были составлены протоколы. Стоит отметить, что подобное судебное разбирательство в Ростовской области прошло впервые.

Ранее ФАН рассказывал, как онкобольная скончалась из-за несвоевременной выдачи бесплатного лекарства в Калининграде. Согласно сообщениям местных СМИ, промедление сотрудников регионального Минздрава относительно выдачи лекарства поспособствовало ухудшению состояния здоровья женщины, в результате чего она скончалась.

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