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День студента в ЮФУ отметят традиционным Ректорским балом

  /   Обновлено: 21 января 2022 15:15
Общество
День студента в ЮФУ отметят традиционным Ректорским балом
pixabay.com

Таганрог, 21 января. Ежегодный Ректорский бал, посвященный Дню студента, состоится в клубе Южного федерального университета в Таганроге 25 января в 16:00.

Его участниками станут студенты всех структурных подразделений вуза, преподаватели, проректорский корпус и ректор ЮФУ Инна Шевченко. Кроме того, в мероприятии будут участвовать приглашенные гости. В этом году бал будет стилизован под «Петровскую ассамблею» в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Студенты представят три классических танца: полонез, кадриль и вальс. Кроме того, гостей ожидает приветственный танец ректората и деканского корпуса.

Ректорский бал в День студента в ЮФУ проводится с 2014 года. С каждым годом это мероприятие набирает все большую популярность.

Студенты из Сургута ранее презентовали профилактический ролик о мошенничестве. Они разыграли небольшие этюды по сценариям схем злоумышленников.

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