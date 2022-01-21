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Рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области за минувшие сутки
Общество
Рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области за минувшие сутки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 21 января. За последние сутки количество жителей области, заболевших коронавирусом, увеличилось на 699 человек, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это новый суточный рекорд Ростовской области с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора, на утро 21 января общее количество заболевших на Дону составило 202 548 человек. Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В пятерку лидеров по числу заболевших вошли Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск, Батайск и Шахты.

Около 40% новых случаев заболевания приходится на возрастную группу от 18 до 45 лет, 31% выявлен среди людей от 46 до 65 лет. 

Как сообщили в областном правительстве, в настоящее время лечение в стационарах получают 1 998 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек. От коронавируса привито около двух миллионов человек.

Ранее ФАН сообщал, что в десяти муниципалитетах Ростовской области выявили 37 зараженных омикрон-штаммом, 22 из них — жители донской столицы. Всего лишь трое из заболевших дончан выезжали за границу. Остальные подхватили инфекцию в регионе. По мнению специалистов, отсутствие связи между очагами означает местное распространение вируса.

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ростовская область коронавирус омикрон-штамм рекордное число заболевших
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