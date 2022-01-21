Эксперт ЮФУ рассказала о методах психологической помощи студентам во время сессии

Ростов-на-Дону, 21 января. В преддверии Дня студента психолог Южного Федерального университета поделилась своими наработками по противостоянию стрессовым ситуациям во время сдачи сессии. По мнению большинства специалистов, учащиеся ВУЗов испытывают сильный стресс, особенно в зимний период.

Для студентов сессия всегда сопровождается стрессом и переживаниями, а также неуверенностью в своих силах. Как отмечает специалист Психологической службы Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Наталья Коваленко, связано это с рядом причин.

«Зимняя сессия сложнее летней, на улице меньше солнца, хуже погода, а ночи гораздо длиннее. У многих людей, не говоря о том, учащийся он или работающий, такой режим жизни снижает настроение. Чаще эти явления действуют на первокурсников, которые сдают экзамены в университете впервые. Их уровень тревоги повышается из-за неизвестности», — говорит эксперт.

Психолог уверен, что существует такая категория студентов, которые при подготовке к экзаменам испытывают страх до такой степени, что не способны удержать в памяти даже самую элементарную информацию, именно им и требуется психологическая помощь.

«Если квалифицированную помощь получить до экзамена не удалось, нужно просто успокоиться и вспомнить, что у вас в арсенале все-таки имеются элементарные знания. Это придаст студенту уверенности, которая поможет избежать стресса. Но если волнение очень сильное, то необходимо все отложить и остановиться. Побыть в одиночестве, посидеть с котом, погулять с друзьями. Проще говоря, найти точку покоя. Также помогает справиться с волнением и правильное дыхание, когда вдохи и выдохи соответствуют друг другу по времени. Желательно, чтобы их продолжительность была не менее четырех секунд», — советует психолог.

Самый очевидный способ избежать стресса во время сдачи сессии, по мнению эксперта, подготовка к экзаменам в течение семестра.

Ранее практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала ФАН о профессиональном выгорании. По мнению эксперта важно не путать эмоциональное выгорание со стрессом. Из стресса человек видит пути выхода, хоть они и не всегда радужные. А эмоциональное выгорание - это нарастающее чувство потери интереса к окружающему миру, людям и к своей жизни.