Рост индекса цен на продукты питания в Ростовской области составил 112,2%

Ростов-на-Дону, 21 января. За прошедший год индекс цен на продовольствие в регионе взлетел на 112,2%. Такие данные приводит Ростовстат.

На протяжении всего 2021 года стоимость продуктов в регионе постоянно росла. Пик повышения цен пришелся на июнь, в последующие месяцы также наблюдался регулярный рост. На яйца индекс роста составил 105,95%, плодовоовощную продукцию — 103,84%, крупы и бобовые — 103,45%, на макаронные изделия индекс достиг отметки в 102,89%. А вот цены на мясо и птицу продемонстрировали небольшое снижение в отношении цен 2020 года.

rostov.gks.ru / ростовстат

Рост индекса потребительских цен отметился и в ряде непродовольственных товаров и услуг. Больше всего в цене за прошлый год поднялись стройматериалы, теле-радиотовары и стоимость проезда в общественном транспорте.

rostov.gks.ru / ростовстат

Ранее ФАН сообщал, что по данным Ростовстата наблюдалось повышение цен на мясо. Средняя цена за килограмм баранины в Ростове-на-Дону осенью прошлого года уже составляла 489 рублей, хотя в тех же Шахтах цена была на 70 рублей меньше. Цены на свинину в донской столице остаются на прежнем уровне и колеблются в пределах 318 рублей за килограмм.