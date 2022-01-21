Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 12:00
11:59
Происшествия
Сотрудник МЧС спас из огня мужчину во Владимирской области
11:59
Политика
Публицист Голубь: ЕС и США потеряли Белоруссию, потеряют и Украину
11:57
Происшествия
Вооруженный мужчина открыл стрельбу на Хасанском рынке в Петербурге
11:55
Происшествия
В Хакасии женщина «отметила» свой день рождения убийством сожителя
11:55
Экономика
Экономист Дегтярева объяснила, почему не развивается украинская экономика
11:54
Политика
МИД РФ: вопрос о возрождении СССР не является серьезным
11:53
Политика
Зеленский сравнил свое прошлое с фактами биографии Рональда Рейгана
11:53
Происшествия
Правоохранители проверяют все школы и детсады Саратова после сообщений о «минировании»
11:53
Шоу-бизнес
Игорь Крутой опроверг давние слухи о романе с Ириной Аллегровой
11:51
Общество
Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рост индекса цен на продукты питания в Ростовской области составил 112,2%
Общество
Рост индекса цен на продукты питания в Ростовской области составил 112,2%
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 21 января. За прошедший год индекс цен на продовольствие в регионе взлетел на 112,2%. Такие данные приводит Ростовстат.

На протяжении всего 2021 года стоимость продуктов в регионе постоянно росла. Пик повышения цен пришелся на июнь, в последующие месяцы также наблюдался регулярный рост. На яйца индекс роста составил 105,95%, плодовоовощную продукцию — 103,84%, крупы и бобовые — 103,45%, на макаронные изделия индекс достиг отметки в 102,89%. А вот цены на мясо и птицу продемонстрировали небольшое снижение в отношении цен 2020 года.

Рост индекса цен на продукты питания в Ростовской области составил 112,2%
rostov.gks.ru / ростовстат

Рост индекса потребительских цен отметился и в ряде непродовольственных товаров и услуг. Больше всего в цене за прошлый год поднялись стройматериалы, теле-радиотовары и стоимость проезда в общественном транспорте.

Рост индекса цен на продукты питания в Ростовской области составил 112,2%
rostov.gks.ru / ростовстат

Ранее ФАН сообщал, что по данным Ростовстата наблюдалось повышение цен на мясо. Средняя цена за килограмм баранины в Ростове-на-Дону осенью прошлого года уже составляла 489 рублей, хотя в тех же Шахтах цена была на 70 рублей меньше. Цены на свинину в донской столице остаются на прежнем уровне и колеблются в пределах 318 рублей за килограмм.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рост индекса цен на продукты питания в Ростовской области составил 112,2%
ростов на дону товары и услуги ростовстат повышение цен на продукты индекс роста цен
Комментировать