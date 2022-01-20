Бетонная балка раздавила грузовик на трассе в Ростовской области, появилось фото

Ростов-на-Дону, 20 января. Страшное ДТП произошло на 1077-м километре трассы М-4 «Дон». Кабина длинномера, перевозившего бетонную балку, оказалась раздавлена. Подробности аварии сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, авария произошла в тот момент, когда водитель автомобиля MAN остановился на светофоре. Огромная балка съехала с полуприцепа прямо на кабину грузовика. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель длинномера чудом уцелел, от госпитализации отказался. Его транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

Ранее ФАН рассказывал, как на 949-м километре автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области автомобиль сбил водителей, попавших в ДТП, во время осмотра повреждений на своих машинах. В результате ДТП один из водителей погиб на месте.