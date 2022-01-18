В Ростовской области сбили водителей, когда они осматривали автомобили после ДТП на трассе

Ростов-на-Дону, 18 января. На 949-м километре автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области автомобиль сбил водителей, попавших в ДТП, во время осмотра повреждений. Подробности этого инцидента рассказали в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

Как стало известно ФАН, 50-летняя женщина ехала по дороге на Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, она не выдержала боковую дистанцию и столкнулась с большегрузом. После происшествия для осмотра механических повреждений автомобиля оба водителя остановились.

отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В пресс-службе областного ГИБДД уточнили, что грузовик DAF остановился на обочине, а Mitsubishi Lancer — на крайней левой полосе. Во время осмотра повреждений легкового автомобиля в стоящий Mitsubishi и водителей врезался Hyundai Accent.

В результате столкновения оба водителя, стоявшие около легкового автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Mitsubishi отбросило ударом под движущийся в попутном направлении грузовой автомобиль Volvo. Женщина-водитель погибла на месте до приезда кареты скорой помощи.

отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, как на 138-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское в результате автомобильной аварии погиб человек. Его автомобиль буквально разорвало на части.