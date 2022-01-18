Губернатор Ростовской области попросил УФАС урегулировать в регионе цены на ПЦР-тесты

Ростов-на-Дону, 18 января. Во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на Дону, глава региона Василий Голубев поручил руководителю ростовского УФАС урегулировать цены на ПЦР-тесты и не допустить скачка цен на подобные услуги.

Губернатор отметил, что в Ростовской области наблюдается тенденция роста цен на проведение ПЦР-исследований. Поэтому необходимо провести мониторинг цен на их проведение и не допустить скачкообразного роста цен, особенно в частных медицинских организациях.

Ранее ФАН сообщал, что в десяти муниципалитетах Ростовской области выявили 37 зараженных штаммом-омикрон, 22 из них жители донской столицы. Как отмечает глава регионального Роспотребнадзора, всего лишь трое из заболевших дончан выезжали за границу. Остальные подхватили инфекцию находясь в области, что означает местное распространение омикрон-штамма.