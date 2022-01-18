В Ростовской области выявили 37 случаев заболевания омикрон-штаммом

Ростов-на-Дону, 18 января. В десяти муниципалитетах Ростовской области выявили 37 зараженных омикрон-штаммом, 22 из них жители донской столицы. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев во время заседания оперативного штаба.

Глава Роспотребнадзора отметил, что всего лишь трое из заболевших дончан выезжали за границу. Остальные подхватили инфекцию находясь в регионе. По его мнению, отсутствие связи между очагами, означает местное распространение вируса, поэтому он активно и начал регистрироваться.

На сегодня омикрон-штамм выявлен не только в Ростове-на-Дону. Шесть случаев заражения зарегистрированы в Азовском районе и по одному случаю в Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Целинском, Обливском, Неклиновском, Орловском, Пролетарском районах области.

Также Евгений Ковалев напомнил, что местами активного распространения коронавируса по-прежнему остаются общественный транспорт и закрытые помещения с большим скоплением людей.

Ранее ФАН рассказывал, как Ростовская область готовится к омикрон-штамму. По словам губернатора, в регионе приняты все меры для организации и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, включая омикрон-штамм.