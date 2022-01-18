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Донские таможенники пресекли вывоз старинных монет за пределы России
Происшествия
Донские таможенники пресекли вывоз старинных монет за пределы России
Пресс-служба ФТС Северо-западное таможенное управление  / 

Ростов-на-Дону, 18 января. На таможенном посту Куйбышево в Ростовской области при досмотре автомобилей сотрудники обнаружили в одном из багажников 28 старинных монет. Об этом сообщает пресс-служба южного таможенного управления. 

Как пояснили в ведомстве, монеты отчеканены в разные периоды с 1735 по 1916 годы. Согласно заключению эксперта все из них относятся к категории культурных ценностей. По словам владельца, о происхождении монет он ничего не знает. Просто захватил его с другими вещами, доставшимися от родственников. Также гражданин сообщил о желании передать культурные ценности государству.

Начальник таможенного поста Дмитрий Головин пояснил, что в соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей необходимо представить таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее ФАН рассказывал, как в ростовском аэропорту Платов пресекли контрабанду валюты на сумму 42 200 долларов США. Деньги были обнаружены в ручной клади одного из пассажиров рейса «Ростов-на-Дону — Дубай», проходившего контроль по «зеленому» коридору.

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Все новости / Происшествия / Донские таможенники пресекли вывоз старинных монет за пределы России
днр таможня ростовская область контрабанда старинные монеты
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