Донские таможенники пресекли вывоз старинных монет за пределы России

Ростов-на-Дону, 18 января. На таможенном посту Куйбышево в Ростовской области при досмотре автомобилей сотрудники обнаружили в одном из багажников 28 старинных монет. Об этом сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, монеты отчеканены в разные периоды с 1735 по 1916 годы. Согласно заключению эксперта все из них относятся к категории культурных ценностей. По словам владельца, о происхождении монет он ничего не знает. Просто захватил его с другими вещами, доставшимися от родственников. Также гражданин сообщил о желании передать культурные ценности государству.

Начальник таможенного поста Дмитрий Головин пояснил, что в соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей необходимо представить таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее ФАН рассказывал, как в ростовском аэропорту Платов пресекли контрабанду валюты на сумму 42 200 долларов США. Деньги были обнаружены в ручной клади одного из пассажиров рейса «Ростов-на-Дону — Дубай», проходившего контроль по «зеленому» коридору.