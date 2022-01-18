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Ростовский чиновник отделался штрафом за махинации при строительстве моста
Происшествия
Ростовский чиновник отделался штрафом за махинации при строительстве моста
twitter.com  /  @RussiaUN

Ростов-на-Дону, 18 января. Экс-чиновник, ранее исполнявший обязанности главы дирекции по строительству транспортной инфраструктуры донской столицы, признан виновным в служебном подлоге при реконструкции моста на улице Малиновского. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Сотрудники управления установили, что департамент архитектуры и градостроительства в начале 2020 года выдал разрешение на реконструкцию моста по подложным документам. Бывший чиновник совершил подлог рабочей документации по объекту, в результате чего, на счет подрядчика были неправомерно перечислены 120 млн рублей в качестве аванса.

В итоге исполняющий обязанности главы МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» был признан виновным в совершении преступления по статье «служебный подлог». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Подрядчик вернул все перечисленные средства в бюджет.

Ранее ФАН сообщал, что ростовская прокуратура провела проверку футбольного клуба Басты (рэпер Василий Вакуленко) «СКА Ростов-на-Дону» по соблюдению трудового законодательства. Причиной послужил долг по заработной плате перед работниками в размере 3,6 млн рублей.

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