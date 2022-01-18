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«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
Общество
«СКА Ростов» Басты погасил задолженность перед сотрудниками
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Ростов-на-Дону, 18 января. Накануне ростовская прокуратура провела проверку футбольного клуба Басты (рэпер Василий Вакуленко) «СКА Ростов-на-Дону» по соблюдению трудового законодательства. Причиной послужил долг по заработной плате перед работниками в размере 3,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, задолженность по заработной плате была перед 35 работниками. Общая сумма долга составляла более 3,6 млн рублей. Руководителю ассоциации прокуратурой внесено представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, а задолженность погашена.

За нарушение трудового законодательства, юридическое лицо и руководитель некоммерческой организации привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 40 тыс. рублей.

Ранее ФАН рассказывал о скромной жизни российского рэпера. Артист отметил, что он, в отличие от певца Филиппа Киркорова и рэпера Тимати, беднее. Он потратил около 80 миллионов рублей на финансирование футбольного клуба СКА. Также в графе его расходов — лейбл «Газгольдер». Из-за пандемии коронавируса концерты всех артистов начали массово отменяться.

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баста прокуратура ростов на дону вакуленко ФК СКА СКА Ростов долг по зарплате
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