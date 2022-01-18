Житель Ростовской области получил условный срок за продажу чужого автомобиля

Ростов-на-Дону, 18 января. Бывший военнослужащий получил 1,5 года лишения свободы условно за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что подсудимый воспользовался доверием жены своего знакомого и предложил перегнать их автомобиль на стоянку. Супруг, по его словам, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Завладев ключами, злоумышленник продал автомобиль, а деньги забрал себе.

Сумма материального ущерба семье подчиненного составила 245 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину и получил один год и шесть месяцев условно.

Ранее ФАН рассказывал, как Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Астраханской области. Полицейского заподозрили в мошенничестве на сумму 500 тысяч рублей.