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К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
ghpa.ru  /  «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»

Ростов-на-Дону, 17 января. В донской столице приступи к проектированию крупнейшего транспортного проекта в истории города — скоростному трамваю. Об этом в своем Instagram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Градоначальник отметил, что подписал постановление, которое разрешает «ООО Синара-ГТР» разработать проект планировки и межевания территорий для прокладки будущих трамвайных линий. по его словам, при разработке документации будут учтены трамвайные коридоры, реконструкция объектов дорожной сети, а также подготовлены предложения по развитию трамвайной инфраструктуры на новых и старых участках сети. 

«Скоростной трамвай соединит центр города со спальными жилыми районами, а также с территориями будущей комплексной застройки на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта», — написал Логвиненко. 

Ранее ФАН сообщал, что модернизация трамвайных путей Ростова-на-Дону начнется с июля 2022 года. В процессе модернизации трамвайных путей городские и областные власти планируют реконструировать 46 км существующей сети, а также проложить 76,8 км новой. 

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ростов-на-дону скоростной трамвай инфраструктура города
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