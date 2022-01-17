В некоторых местах Ростовской области отменили крещенские купания

Ростов-на-Дону, 17 января. Далеко не всем жителям Ростовской области удастся окунуться в крещенские купели. Часть региональных городов отказалась от проведения обряда по ряду причин. Однако даже при запрете, во всех местах расположения купелей в крещенскую ночь будут дежурить спасатели и полицейские.

Местные власти Таганрога, Новочеркасска и Аксайского района уже отказались от проведения купаний. В Таганроге и Аксае причиной отказа стала сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. По мнению чиновников Аксайского района, прошлогодний опыт показывает, что при обряде омовения сложно соблюдать социальную дистанцию.

В Новочеркасске купания на реке Тузлов отменили из-за погодных явлений. В связи с подъемом уровня воды, площадку для купания уже затопило.

Ранее ФАН сообщал, что уровень воды в реке Дон может превысить неблагоприятную отметку в некоторых районах Ростовской области. Это связано в ветровым нагоном воды, который будет наблюдаться до конца суток 17 января и утром 18 января.