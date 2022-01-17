Почти все школы Новочеркасска отменили занятия из-за угроз о минировании

Ростов-на-Дону, 17 января. Сегодня утром донская столица стала не единственным городом, школы которого получили угрозы о минировании. Похожие сообщения поступили практически всем директорам школ из крупных городов Ростовской области.

Как стало известно ФАН, электронные письма с угрозами получили общеобразовательные учреждения Новочеркасска, Шахт, Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, учащихся как минимум 40 школ области отпустили с занятий.

Например, в Новочеркасске, в связи с электронными угрозами, свою работу утром 17 января прекратила 21 школа из 22. Представители экстренных служб обследовали уже большую часть зданий и не обнаружили взрывчатых веществ. В школах, где завершились проверки, вторая смена приступила к работе согласно расписанию.

Ранее ФАН сообщал, что утром 17 января в донской столице был остановлен учебный процесс в 85 общеобразовательных учреждениях. Причиной стали анонимные сообщения об угрозах минирования зданий. По каждому из сообщений организовано реагирование экстренных служб.