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42 тысячи долларов обнаружили таможенники у пассажира ростовского аэропорта
Общество
42 тысячи долларов обнаружили таможенники у пассажира ростовского аэропорта
sztu.customs.gov.ru  / 

Ростов-на-Дону, 17 января. В ростовском аэропорту Платов пресекли контрабанду валюты на сумму 42 200 долларов США. Деньги были обнаружены в ручной клади одного из пассажиров, сообщили в Южном таможенном управлении.

В процессе таможенного контроля пассажиров рейса «Ростов-на-Дону — Дубай» у одного из пассажиров, проходившего контроль по «зеленому» коридору была выявлена крупная сумма незадекларированных долларов США.

Согласно правилам, прописанным в законодательстве, любая сумма, которая превышает 10 000 долларов, должна быть задекларирована в письменном виде. За отсутствие декларации предусмотрен крупный штраф или уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники таможни пресекли в Ростове-на-Дону контрабандный канал наркотрафика из Таиланда. Запрещенные вещества присылались в Россию при помощи почтовых отправлений. Всего таможенники изъяли более 550 г наркотиков.

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валюта контрабанда ростов на дону таможенное управление
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