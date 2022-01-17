Центр Ростова-на-Дону может лишиться еще двух старинных зданий

Ростов-на-дону, 17 января. Еще два исторических здания в центре Ростова-на-Дону могут оказаться под угрозой сноса. Комитет по охране объектов культурного наследия не включил дома Феоны Здоренко и братьев Елицер в перечень охраняемых объектов.

Как сообщили активисты общественного движения «Мой Фасад», заявка на включение этих зданий в перечень объектов культурного наследия была отклонена комитетом, несмотря на мнение историков. Дом Здоренко, построенный в 1870-х годах, многие считают уникальным, так как он возведен не из кирпича, а из ракушечника. Теперь этот объект в стиле неоклассицизма будет доживать свои дни в списках под снос.

Похожая судьба ждет и дом купцов Елицер, построенный в конце XIX-го века. Он расположен в историческом центре города и хорошо просматривается с Ворошиловского проспекта.

Ранее ФАН рассказывал о причине сноса старинных домов в Ростове-на-Дону. Как поясняет руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, это связано с бюрократическими проволочками.