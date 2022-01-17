Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 13:10
13:07
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Варшавском шоссе в Новой Москве
13:06
Общество
Жители Центрального района Петербурга самостоятельно очистили свой двор от снега и наледи
13:05
Спорт
Логинов и Резцова вошли в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду
13:03
Происшествия
Жителей Ялты встревожили участившиеся пожары в городе
13:01
Общество
Эфир: Звезда шоу «Голоc» Саша Круглова обсуждает молодежные тренды в медиацентре «Патриот»
13:01
Происшествия
Уголовное дело возбудили после наезда иномарки на мать и дочь в Москве
13:00
Видео
Рекорд по скоростной сборке кубика Рубика ногами поставила пятилетняя девочка из Грузии
12:59
Происшествия
Криминалист Игнатов заявил о возможной инсценировке ограбления вдовы Александра Градского
12:58
Политика
Песков исключил необходимость участия США в обсуждении отношений России и Украины
12:58
Происшествия
Банда мошенников обкрадывала волгоградских пенсионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ростовская мэрия сообщила, что угрозы о минировании получили 85 школ города
Происшествия
Ростовская мэрия сообщила, что угрозы о минировании получили 85 школ города
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ростов-на-Дону, 17 января. Сегодня утром учебный процесс был остановлен в 85 общеобразовательных учреждениях Ростова. По каждому из сообщений организовано реагирование экстренных служб, сообщили в мэрии донской столицы. 

В городской администрации также отметили, что основную часть сообщений о минировании составили электронные письма, которые стали поступать в школы с 6:25 утра.

«Согласно инструкции вызваны полиция, МЧС и Росгвардия, проводится обследование кинологической службой. Проведена эвакуация персонала и учащихся образовательных учреждений. Многие из учеников отправлены домой. В настоящее время завершена проверка трех муниципальных образовательных учреждений. Информация об их заминировании не подтвердилась», — отметили в мэрии.

В настоящее время службы реагирования проверяют другие учреждения города. Как говорят в пресс-службе городской администрации, после проведения обследования школы продолжат свою работу в штатном режиме.

Ранее ФАН сообщал, что согласно данным городских Telegram-каналов как минимум 20 образовательных учреждений в настоящее время оцеплены и эвакуированы. Список заминированных школ растет поминутно.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Ростовская мэрия сообщила, что угрозы о минировании получили 85 школ города
ростов-на-дону ложный вызов минирование школ
Комментировать