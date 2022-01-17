Ростовская мэрия сообщила, что угрозы о минировании получили 85 школ города

Ростов-на-Дону, 17 января. Сегодня утром учебный процесс был остановлен в 85 общеобразовательных учреждениях Ростова. По каждому из сообщений организовано реагирование экстренных служб, сообщили в мэрии донской столицы.

В городской администрации также отметили, что основную часть сообщений о минировании составили электронные письма, которые стали поступать в школы с 6:25 утра.

«Согласно инструкции вызваны полиция, МЧС и Росгвардия, проводится обследование кинологической службой. Проведена эвакуация персонала и учащихся образовательных учреждений. Многие из учеников отправлены домой. В настоящее время завершена проверка трех муниципальных образовательных учреждений. Информация об их заминировании не подтвердилась», — отметили в мэрии.

В настоящее время службы реагирования проверяют другие учреждения города. Как говорят в пресс-службе городской администрации, после проведения обследования школы продолжат свою работу в штатном режиме.

Ранее ФАН сообщал, что согласно данным городских Telegram-каналов как минимум 20 образовательных учреждений в настоящее время оцеплены и эвакуированы. Список заминированных школ растет поминутно.