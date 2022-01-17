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Сильный ветер в Ростовской области грозит подтоплением отдельных территорий
Происшествия
Сильный ветер в Ростовской области грозит подтоплением отдельных территорий
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Ростов-на-Дону, 17 января. В региональном МЧС предупредили жителей Ростовской области об угрозе подтопления некоторых районов, в связи с ветровым нагоном воды в устье реки Дон.

По данным специалистов, уровень воды может превысить неблагоприятную отметку в районе Ростова-на-Дону, Аксая и Азова. По мнению синоптиков, это явление будет наблюдаться до конца суток 17 января и утром 18 января. Жителей области просят соблюдать осторожность.

Сильный ветер свирепствует на Дону с 13 января. Из-за нагонных явлений уже произошло подтопление 45 придомовых территорий в части хуторов Азовского района. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, благодаря слаженным действиям спасателей, удалось предотвратить попадание воды в жилые дома.

Ранее ФАН рассказывал, как на Старый Новый год ураганный ветер повалил главную городскую елку донской столицы. Момент падения елки попал на камеру и быстро разлетелся в социальных сетях. Очевидцы события поделились, что едва успели отбежать на безопасное расстояние. 

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Все новости / Происшествия / Сильный ветер в Ростовской области грозит подтоплением отдельных территорий
ростовская область повышение уровня воды в реке угроза подтопления нагон воды
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