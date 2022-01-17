Практически все школы Ростова-на-Дону «заминировали» утром в понедельник

Ростов-на-Дону, 17 января. Практически все общеобразовательные учреждения донской столицы сегодня утром приостановили образовательный процесс. Причиной стали сообщения о минировании учебных заведений.

Согласно данным городских Telegram-каналов, как минимум 20 образовательных учреждений в настоящее время оцеплены и эвакуированы. Список заминированных школ растет поминутно. Известно об эвакуации школ № 3, 5, 34, 36, 45, 47, 49, 55, 60, 92.

Prt Scr Telegram / Ростов №1 чат

В силовых структурах по нескольким ситуациям сообщили о ложных вызовах, по другим комментариев пока не поступало.

Несколько дней назад волна сообщений о минировании прокатилась по учебным заведениям Ростовской области. Как сообщал ФАН, в угрозах говорилось о взрывоопасных предметах в школах, колледжах и на речных судах.