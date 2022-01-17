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Практически все школы Ростова-на-Дону «заминировали» утром в понедельник
Происшествия
Практически все школы Ростова-на-Дону «заминировали» утром в понедельник
Prt Scr vk.com  /  Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 17 января. Практически все общеобразовательные учреждения донской столицы сегодня утром приостановили образовательный процесс. Причиной стали сообщения о минировании учебных заведений. 

Согласно данным городских Telegram-каналов, как минимум 20 образовательных учреждений в настоящее время оцеплены и эвакуированы. Список заминированных школ растет поминутно. Известно об эвакуации школ № 3, 5, 34, 36, 45, 47, 49, 55, 60, 92. 

Практически все школы Ростова-на-Дону «заминировали» утром в понедельник
Prt Scr Telegram / Ростов №1 чат

В силовых структурах по нескольким ситуациям сообщили о ложных вызовах, по другим комментариев пока не поступало.

Несколько дней назад волна сообщений о минировании прокатилась по учебным заведениям Ростовской области. Как сообщал ФАН, в угрозах говорилось о взрывоопасных предметах в школах, колледжах и на речных судах.

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ростов на дону сообщения о минировании эвакуация школ
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