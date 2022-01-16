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Трое детей пострадали в аварии под Ростовом-на-Дону

Происшествия
Трое детей пострадали в аварии под Ростовом-на-Дону
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Ростов-на-Дону, 16 января. Автомобили Tagaz Tager и Hyundai Solaris столкнулись в Ростовской области. В результате аварии трое человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автомобильной дороги Самбек — Матвеев Курган. По последней информации, полученной от правоохранительных органов, пострадали трое несовершеннолетних. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

«В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Hyundai Solaris», — уточнил представитель ГИБДД.

Некоторое время назад в Тверской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии помощь медицинских работников понадобилась двум людям — женщине и восьмилетнему ребенку.

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ГИБДД авария ростовская область несовершеннолетние
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