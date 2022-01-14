Ураганный ветер свалил главную городскую елку в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 14 января. На Старый Новый год в донской столице разбушевался ураган. Поваленные деревья, сорванные светофоры и рекламные щиты — это далеко не весь ущерб, который причинил ветер. Местные жители публикуют в социальных сетях видео и фото городской елки, склонившейся под воздействием стихии.

Ростовчане охотно делятся видео и фото на котором запечатлена упавшая зеленая красавица. Многие в комментариях отмечают, что в момент падения елки, едва успели отбежать на безопасное расстояние.

Накануне донские синоптики предупреждали об ураганном ветре с порывами до 24 метров в секунду. По их словам, такая погода продержится в Ростове-на-Дону до 16 января. Сейчас в регионе наблюдается гололед и налипание мокрого снега.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с сильным ветром в реке Дон возможно повышение уровня воды. 14 января из-за юго-западного ветра во второй половине ночи, днем и до конца суток может произойти превышение неблагоприятных отметок в районе Ростова-на-Дону, Аксая и Азова.