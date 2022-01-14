Грузовик в центре Ростова-на-Дону потерял бетонные сваи

Ростов-на-Дону, 14 января. В центре донской столицы при повороте грузовика, на пешеходный переход вывалилось несколько бетонных свай. К счастью никто не пострадал.

В отделе пропаганды регионального ГИБДД отметили, что выпадение груза произошло при повороте с Буденновского проспекта на улицу Текучева. Всего из грузовика на проезжую часть выпало две бетонные сваи. По данному факту был составлен административный материал по ст. 12.33.

управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, что на улице 40 лет Победы под колесами КамАЗа погибла ростовская пенсионерка. Грузовик наехал на женщину, когда она переходила проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому переходу.