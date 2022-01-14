Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 19:20
19:20
Общество
Хирурги в Самаре «развернули» на 180 градусов вдавленную грудь 12-летнему мальчику
19:14
Политика
Экс-министр МВД Польши Сенкевич появился в парламенте в состоянии алкогольного опьянения
19:14
Общество
Lada Vesta стала самой популярной моделью на российском авторынке
19:14
Весь мир
Более 16 000 человек подписали петицию за снятие санкций ЭКОВАС с Мали
19:12
Экономика
Японская Toyota презентовала «заряженный» хетчбэк GR Yaris
19:11
Общество
Количество киберпреступлений в Московской области постоянно увеличивается
19:10
Общество
Гигантская фекалия из снега появилась на Марсовом поле в Петербурге
19:08
Политика
Сговор и слишком высокие ставки: почему только большая беда вынудит Запад признать «Спутник V»
19:08
Общество
Путин одобрил проведение в 2023 году в Перми форума «Россия — спортивная держава»
19:07
Происшествия
Ростовчанин на Старый Новый год зарезал собственную мать
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Грузовик в центре Ростова-на-Дону потерял бетонные сваи

  /   Обновлено: 14 января 2022 18:16
Происшествия
Грузовик в центре Ростова-на-Дону потерял бетонные сваи
управление ГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 января. В центре донской столицы при повороте грузовика, на пешеходный переход вывалилось несколько бетонных свай. К счастью никто не пострадал. 

В отделе пропаганды регионального ГИБДД отметили, что выпадение груза произошло при повороте с Буденновского проспекта на улицу Текучева. Всего из грузовика на проезжую часть выпало две бетонные сваи. По данному факту был составлен административный материал по ст. 12.33.

Грузовик в центре Ростова-на-Дону растерял бетонные сваи
управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, что на улице 40 лет Победы под колесами КамАЗа погибла ростовская пенсионерка. Грузовик наехал на женщину, когда она переходила проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому переходу.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Грузовик в центре Ростова-на-Дону потерял бетонные сваи
чп ростов на дону гибдд по Ростовской области
Комментировать