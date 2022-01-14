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Ростовская область готовится к борьбе с омикрон-штаммом
Общество
Ростовская область готовится к борьбе с омикрон-штаммом
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 14 января. В Ростовской области приняты все меры для организации и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, включая омикрон-штамм. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, сообщил глава региона.

Совещание проходило под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Обсуждалась текущая эпидемическая ситуация в регионах, а также организация лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и вакцинация населения. Одной из главных тем обсуждения стали меры по противодействию распространению в России омикрон-варианта коронавируса, ведь в Ростовской области уже зарегистрировано несколько таких случаев. 

Как отмечает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, эти очаги между собой не связаны, что означает местное распространение омикрона. Поэтому в ближайшее время возможен всплеск заболеваемости.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению профессоров Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, даже легкий омикрон-штамм коронавируса еще может себя проявить.

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